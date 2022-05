Seu Jorge dispara em show de Arraial: "Vamos botar essa m*rda pra fora" - Renata Cristiane

Publicado 16/05/2022 15:06

SEU JORGE ELOGIA PÚBLICO DE ARRAIAL E DISPARA CONTRA GOVERNO



Foi um final de semana bastante agitado na Região dos Lagos, com shows em Búzios (Jazz Festival), São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, sendo as duas últimas as cidades aniversariantes. Neste domingo (15), Seu Jorge encantou o público com suas canções mas também com discurso. Quando começou a cantar o clássico "Zé do Caroço", o músico elogiou o público e também mandou recado. "Uma das coisas mais bonitas que estou vendo aqui é a variedade diferentes idades. A primeira e a segunda juventude juntos, que clima bom. Esse clima é característica do povo brasileiro. E essa característica se apresenta toda vez que a gente tem a consciência de que a melhor coisa a se fazer e ser unido (...) O mundo inteiro torce pelo povo brasileiro, porque a gente vai ficar contra a gente? Precisamos fazer uma revolução, mas uma revolução assertiva. Vamos cuidar uns dos outros, se respeitando, todo mundo na paz, esse é meu país, essa é minha gente, esse é o povo brasileiro. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos e vamos botar essa merda pra fora, que não é a gente, po**a!" O público respondeu aos gritos com "Fora Bolsonaro".

Seu Jorge dispara em show para multidão em Arraial do Cabo: “Vamos botar essa m*rda pra fora”, disse enquanto cantava “Zé do Caroço”. O público respondeu aos gritos com "Fora Bolsonaro". #ODia pic.twitter.com/ZlkXoJFb5l — Jornal O Dia (@jornalodia) May 16, 2022

Arraial do Cabo tem shows e discursos de protesto no fim de semana Reprodução/ ASCOM

ZÉ RAMALHO FAZ 'L' DE LULA DURANTE SHOW



Na última sexta (13), dia do aniversário, propriamente dito, de Arraial do Cabo, quem se apresentou no palco montado na Praia dos Anjos foi a lenda Zé Ramalho. Embalou a multidão com repertório variado, sem deixar os clássicos de fora. Uma das canções que empolgou moradores e turistas foi antiga e não menos atual "Admirável Gado Novo". Do alto de seus 72 anos, Zé Ramalho, que não é de falar muito durante seus shows, meteu logo gesto do "L" de Lula, levando boa parte do público a aplaudi-lo.