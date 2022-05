Galdelman foi criticado por um homem da plateia quando lamentou a condução da pandemia no Brasil - Ronald Pantoja

Galdelman foi criticado por um homem da plateia quando lamentou a condução da pandemia no Brasil Ronald Pantoja

Publicado 15/05/2022 15:23 | Atualizado 15/05/2022 15:24

Neste fim de semana está acontecendo o 1º Búzios Jazz Festival com uma programação de tirar o fôlego dos apaixonados pelo gênero musical, que é considerado elitista por muitos. A abertura do festival ficou a cargo do saxofonista mais popular do Brasil, Leo Galdelman.



Logo no início da apresentação, Leo agradeceu ao público comentou da saudade que estava depois de ficar dois anos fora dos palcos por causa da covid. Durante seu comentário, lamentou a forma como a pandemia foi conduzida e criticou a morosidade na aquisição de vacinas, o que segundo disse o músico, atrasou ainda mais a volta dos artistas aos palcos e os eventos de grande público.



Mas aí, como Búzios tem um eleitorado com muitos bolsonaristas, alguém da plateia gritou para o cantor dizendo que ali não era espaço para falar de política. Léo não gostou da abordagem e disparou: “Não estou falando de política. Estou falando de saúde”, rebateu. O homem retrucou mais uma vez. Léo não perdoou: “é teu show? É meu show, então não tá satisfeito, mete o pé”, disparou. O homem se levantou e foi embora enquanto o público foi ao delírio gritando “Fora Bolsonaro”.



Ao que parece, a popularidade de Bolsonaro anda mal até mesmo no balneário mais elitista da Região dos Lagos.

Fora Bolsonaro foi hit também no balneário mais famoso do Rio de Janeiro Ronald Pantoja

O último dia do Búzios Jazz Festival acontece neste domingo (15), onde Victor Biglione e Wagner Tiso, entre outros, se apresentam. Veja programação abaixo.

DOMINGO (15)



Palco Praia dos Ossos:



16h – Juancho Huenulef Quartet (pianista de jazz argentino residente em Búzios)



17h30 – Taryn & Trio



Palco Praça Santos Dumont – Palco principal:



20h – Angelo Nani & Eletric Blues Sound



21h – Victor Biglione & Wagner Tiso – Tributo a Milton Nascimento