Secretário do Estado de Saúde, Alexandre Chieppe veio especialmente para participar da reunião - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 26/05/2022 15:00 | Atualizado 26/05/2022 15:10

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), e o secretário de Saúde do município, Leônidas Heringer, receberam, nesta quinta-feira (26), o secretário Estadual da pasta, Alexandre Chieppe, e representantes de nove municípios da Baixada Litorânea para marcar a criação do Consórcio de Saúde da Baixada Litorânea.



Participaram os prefeitos de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT); São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL); Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL); Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID); e Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV).

Todas as nove cidades mandaram representantes Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres (UNIÃO), foi eleita presidente do consórcio, mas não pode comparecer e enviou como representante a subsecretária de Saúde, Ana Paula Duarte.



O município de Araruama foi representado pela secretária de Saúde, Ana Paula Bragança, assim como Casimiro de Abreu, que enviou o titular da pasta, Lucas Maia de Almeida Veiga Amaral.



Secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringuer Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

“Há 40 anos que se discute isso e, hoje, a gente conseguiu dar um passo extremamente importante no sentido da constituição em si do consórcio”, apontou.



“Vai ser uma ferramenta de gestão extremamente importante que vai permitir que os municípios se consorciem, ou seja, se agrupem para fazer compras, para gerir unidades, para ter serviços regionais”, analisou.



Leônidas comentou que, apesar de não ter ido ao evento, a presidente do consórcio já convocou uma assembleia para o dia 14 de junho com objetivo de definir as primeiras ações efetivas do grupo.



“A criação desse consórcio é fundamental porque nenhum município é autossuficiente. Você não consegue ter todos os serviços na sua cidade, então, você precisa ter serviços em outras cidades”, concluiu.



Secretário do Estado de Saúde, Alexandre Chirppe veio especialmente para participar da reunião Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

“A ideia é essa: unir para garantir que o Estado viabilize o repasse de verbas. É a única saída que a gente tem para ter uma utilização melhor dos recursos financeiro na área de saúde”, disse o secretário Estadual, Alexandre Chieppe.



Ações como a criação deste consórcio foram chamadas por Chieppe de solidariedade regional.



“Se não houver essa organização regional, acaba que as pessoas aqui tem que sair da região para poder ser atendido de outros locais, o que é um não só um custo financeiro, mas um custo pessoal muito grande”, pontuou.



Segundo o secretário, os municípios da região têm a capacidade de se organizar regionalmente para resolver mais de 90% dos problemas de saúde da própria população.



Chieppe acredita que os próximos meses serão de maturação para o consórcio e afirmou que, até o fim do ano, a estrutura já esteja em funcionamento.



