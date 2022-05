Prefeito de Búzios é empossado como vice-presidente da associação de municípios do RJ - Divulgação

Prefeito de Búzios é empossado como vice-presidente da associação de municípios do RJDivulgação

Publicado 30/05/2022 16:40

Na última sexta-feira (27), o Prefeito de Búzios esteve presente no Palácio da Guanabara, na cerimônia de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal da AEMERJ, a Associação de Municípios do Estado do RJ. Alexandre Martins foi empossado vice-presidente da Região Baixada Litorânea.

Estiveram presentes também o governador Cláudio Castro, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Fux, o vice prefeito do Rio Nilton Caldeira.

Através das redes sociais, Alexandre parabenizou o novo presidente André Português, prefeito de Miguel Pereira, e toda diretoria executiva e conselheiros fiscais.

“Essa participação é muito importante para fortalecer o movimento municipalista no Estado do Rio de Janeiro e nos municípios”, afirmou Alexandre.