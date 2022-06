Bonifácio quer que placas de Cabo Frio também paguem para estacionar no Centro - Redes sociais

Bonifácio quer que placas de Cabo Frio também paguem para estacionar no CentroRedes sociais

Publicado 31/05/2022 20:27

A PAUTA DO MOMENTO



Em Cabo Frio, um novo desgaste assombra o governo José Bonifácio (PDT): a questão do Em Cabo Frio, um novo desgaste assombra o governo José Bonifácio (PDT): a questão do estacionamento rotativo e do fim da isenção da taxa para carros com a placa da cidade . O prefeito tem dito por aí que o objetivo dele com a atitude é encerrar a atuação dos flanelinhas na cidade. Contudo, não convence. Isso porque os flanelinhas, mesmo com o parquímetro a todo vapor continuam praticando a ação ilegal de cobrar valores, muitas vezes exorbitantes, para estacionamento em pontos públicos, como o Boulevard Canal e a Praia do Forte. Logo achar que tributar os moradores de Cabo Frio nos estacionamentos do município vai resolver a questão não passa de falácia ou até mesmo ingenuidade. Quem poderia acreditar?

Matéria saiu no próprio site da prefeitura Print/ Portal da Prefeitura

EM NOME DOS GRANDES



Seria muito mais digno, justo e crível o prefeito dizer simplesmente que acha que a empresa responsável pelo parquímetro deveria faturar mais. Seria muito mais digno, justo e crível o prefeito dizer simplesmente que acha que a empresa responsável pelo parquímetro deveria faturar mais. Assumir que é uma medida para aumentar as receitas da instituição , assim como ele fez com a Enel em outubro do ano passado quando parcelou uma dívida na casa de R$20 milhões em apenas 36 vezes, como se os repasses mensais de quase R$700 mil não fizessem falta a cidade, abarrotada em buraqueiras e com queixas em diversos setores, especialmente na saúde. Aos olhos do governo atual, parece mais fácil privilegiar o estrangeiro, como a Enel, que é uma gigantesca multinacional italiana. É uma clara preferência em mandar o dinheiro dos contribuintes cabo-frienses para lá em pouquíssimas parcelas do que investir na própria cidade, nos próprios microempreendedores e empreendedores da terra. O governo parece não enxergar a própria gente. Por isso é tão cobrado sob alegação de governar para os grandes.

Print do dia Reprodução/ redes sociais

RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES



Nesse ínterim, outra cacetada recente que o governo José Bonifácio levou diz respeito ao recadastramento dos servidores. Entre os documentos pedidos estava título de eleitor, WhatsApp e e-mail dos funcionários da Prefeitura em ano eleitoral. Quem não fez, ficou sem pagamento. Os internautas questionaram a coincidência de um recadastramento com esse formato ser aplicado justo em ano em que o fiel escudeiro do prefeito é pré-candidato a deputado estadual. "Para quem lutava contra o coronelismo de Alair, contra o nepotismo e a farra do dinheiro público de Marquinho e contra a descarada máfia de Adriano, parece que a crítica era ao amadorismo dessas práticas, porque, agora, tá bem profissional", escreveu um internauta. O professor Rogério, um lacrador da cidade chamou a atenção para a situação que quase passou despercebida... quase. Nesse ínterim, outra cacetada recente que o governo José Bonifácio levou diz respeito ao recadastramento dos servidores. Entre os documentos pedidos estava título de eleitor, WhatsApp e e-mail dos funcionários da Prefeitura em ano eleitoral. Quem não fez, ficou sem pagamento. Os internautas questionaram a coincidência de um recadastramento com esse formato ser aplicado justo em ano em que o fiel escudeiro do prefeito é pré-candidato a deputado estadual. "Para quem lutava contra o coronelismo de Alair, contra o nepotismo e a farra do dinheiro público de Marquinho e contra a descarada máfia de Adriano, parece que a crítica era ao amadorismo dessas práticas, porque, agora, tá bem profissional", escreveu um internauta. O professor Rogério, um lacrador da cidade chamou a atenção para a situação que quase passou despercebida... quase.

Zé abraçado a Janio Mendes observado por Davi Souza, os candidatos a deputados pelo PDT Reprodução/ redes sociais

NEM TUDO SÃO CRÍTICAS



Para não dizer que não falamos das flores, para os 16.301 servidores da administração pública, tá tudo bem. O salário de maio foi depositado ainda no corrente mês, na sexta-feira (27). O compromisso de pagar toda a folha salarial no prazo tem sido cumprido pela atual gestão. Que bom que pelo menos dos 234 mil habitantes de Cabo Frio, 16 mil têm motivo para elogiar o governo. Com isso, fica a esperança de que o braço direito do prefeito, Janio Mendes, consiga sua eleição para a Alerj. A gente só lembra que mesmo com 15 mil servidores, Dr. Adriano Moreno, quando tentou reeleição para prefeito em 2020, teve 1.231 votos, abaixo da votação de 13 candidatos a vereador e a exata quantidade de eleitores que conquistou Davi Souza (PDT) na vereança, aliás, outro pupilo de Bonifácio, que tenta se eleger deputado federal com apoio da máquina municipal. Para não dizer que não falamos das flores, para os 16.301 servidores da administração pública, tá tudo bem. O salário de maio foi depositado ainda no corrente mês, na sexta-feira (27). O compromisso de pagar toda a folha salarial no prazo tem sido cumprido pela atual gestão. Que bom que pelo menos dos 234 mil habitantes de Cabo Frio, 16 mil têm motivo para elogiar o governo. Com isso, fica a esperança de que o braço direito do prefeito, Janio Mendes, consiga sua eleição para a Alerj. A gente só lembra que mesmo com 15 mil servidores, Dr. Adriano Moreno, quando tentou reeleição para prefeito em 2020, teve 1.231 votos, abaixo da votação de 13 candidatos a vereador e a exata quantidade de eleitores que conquistou Davi Souza (PDT) na vereança, aliás, outro pupilo de Bonifácio, que tenta se eleger deputado federal com apoio da máquina municipal.