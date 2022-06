Pré-candidatos a deputados visitam Região dos Lagos e falam suas expectativas - Renata Cristiane

Publicado 03/06/2022 18:10

Recebemos nesta sexta-feira (3), na sede do O Dia, para um bate-papo com a Coluna Política Costa do Sol, duas jovens lideranças políticas do PSD que estão buscando o diálogo com os moradores da Região dos lagos, com o objetivo de envolver os eleitores das cidades em um projeto de pré-candidatura para ambos. Daniel Soranz, que foi secretário de saúde do governo de Eduardo Paes (PSD) e Luiz Claudio, que foi secretário de finanças do município de Mangaratiba, na Costa Verde, no governo de Alan Bombeiro (PP).

Daniel Soranz (PSD) com Fred Monteiro e Guga Ilha Renata Cristiane

Daniel (43), que é pré-candidato a Deputado Federal, falou como médico sanitarista, da bandeira política a que ele pretende defender caso seja eleito, que é o SUS (Sistema Único de Saúde), e da necessidade do aumento de repasse de recursos do Governo Federal para as cidades e os estados. Soranz, que esteve à frente da Saúde do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19, comentou ainda sobre os riscos de uma nova onda da doença e a polêmica possibilidade da volta da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial. Um dos pontos interessantes da conversa foram os dados com relação à falta de cobertura da Região dos Lagos na saúde de atenção básica.

Luiz Claudio (PSD) com pai, Cláudio Ribeiro, Geraldo Borges e Robinho Motta Renata Cristiane

Já Luiz Claudio (34), pré-candidato à Deputado Estadual, falou sobre a necessidade de integrar as regiões, já que a Costa Verde sempre foi uma concorrente da Região dos Lagos na disputa pelo turista. Luiz falou ainda, sobre a importância do carnaval para o estado do Rio de Janeiro, uma vez que ele também é vice-presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.



Já Luiz Claudio (34), pré-candidato à Deputado Estadual, falou sobre a necessidade de integrar as regiões, já que a Costa Verde sempre foi uma concorrente da Região dos Lagos na disputa pelo turista. Luiz falou ainda, sobre a importância do carnaval para o estado do Rio de Janeiro, uma vez que ele também é vice-presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Confira esse bate papo na íntegra no vídeo abaixo: