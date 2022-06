Secretária de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município, Flávia Corrêa e Prefeita Lívia de Chiquinho (PP) - Reprodução/ redes sociais

Secretária de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município, Flávia Corrêa e Prefeita Lívia de Chiquinho (PP)Reprodução/ redes sociais

Publicado 03/06/2022 19:48

ÁUDIO HOMOFÓBICO



A cidade de Araruama está na contramão dos tempos. Isso porque em pleno mês do orgulho LGBTQIAP+, foi vazado um áudio no WhatsApp nesta quinta-feira (2), atribuído à secretária de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil do município, Flávia Corrêa, com falas de teor homofóbico.

No registro, Flávia parece coordenar uma equipe para algum evento e diz: “aproveitando que tem esse negócio aqui na praça, baseia o pessoal de Morro Grande aqui e manda eles ficarem próximos aqui. Da outra vez, deu uma merda danada: um monte de sapatão tava encostado no outro negócio lá, uma em cima da outra. Ligaram, deu uma repercussão do caramba aqui. Aí você pede para priorizar a praça, por favor”, disse ela no áudio.

A coluna procurou a Prefeitura para se posicionar, mas não tivemos retorno até o começo da noite desta sexta-feira (3). A gente entende a falta de resposta. Afinal, dizer o quê, né? Só cabe lamentar mesmo.