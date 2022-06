Governador diz que prefeito de Búzios 'é do c***o' - Renata Cristiane

Governador diz que prefeito de Búzios 'é do c***o'Renata Cristiane

Publicado 07/06/2022 18:52 | Atualizado 07/06/2022 19:20

O governador Cláudio Castro (PL) começou a semana em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, onde nesta segunda-feira (6) participou, a convite, para uma prestação de contas do prefeito Alexandre Martins (REP) sobre as obras que estão sendo feitas em parceria com o Estado. O local do evento, realizado no Geribá Tennis Park, ficou lotado, como revelam as imagens. Muitas autoridades de fora e locais também, como secretariado municipal em peso e até ex-secretários de governos anteriores.

Entre as autoridades, também apareceram por lá, o senador Romário (PL), o deputado federal Altineu Côrtes (PL) e o deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL). Até que, em certo ponto do evento, o ex-jogador da seleção manda o verbo para Alexandre Martins: "É uma honra ter apoiado você, está demonstrando que foi uma escolha certa. Eu frequento aqui há muito tempo e posso dizer que Búzios está entre as três cidades mais f*as", ressaltou. E não parou por aí, o próprio Castro se rendeu à fala do ex-jogador de futebol e disse que ia parafraseá-lo: "Alexandre é mesmo um prefeito do ca***o", emendou o governador. No vídeo abaixo é possível ver esse momento de espontaneidade.

"Óbvio que receber esse elogio direto do Romário e em seguida do governador, dizendo 'vou parafrasear você' é bom. Importante entender que o governador está valorizando o trabalho de um prefeito pequenininho como eu, de uma cidadezinha do interior", comentou Alexandre.

O prefeito Alexandre Martins estava pra lá de satisfeito com o evento e o clima era de total fechamento político, do tipo "olho no olho". Adversários outrora, a situação agora é outra, "o momento é de união", destacou Alexandre.

"Conseguir trazer governador, senador, deputado federal e deputado estadual ao mesmo tempo, pra mim, é muito importante. Porque dificilmente se tem um governador que venha a uma cidade antes de eleição para prestação de contas das obras que estão sendo feitas. É muito fácil vir aqui sem apresentar nada. E antes mesmo de eu entrar (assumir a Prefeitura) já estava lá pedindo essa obra tão importante", disse ele sobre a construção do trevo de ligação entre as BRs 102 e 106 que dá acesso a Búzios, a partir de Campos Novos, em Cabo Frio, indo até o centro da Rasa, no balneário.

Em entrevista exclusiva ao O DIA, o prefeito de Búzios disse que chegou a pensar que o governador não iria ceder ao pedido das obras, que vão custar, no final, algumas dezenas de milhões.

"Pensei que eu seria mais um a pedir e achei que seria difícil de ser atendido, pois são R$ 60 milhões em investimento. Mas ele entendeu a importância da cidade como destino turístico. Pra mim é só felicidade", disse.

Sobre o comentário 'descolado' de Castro e Romário, Alexandre completou: "Ninguém investe em lugar nenhum se não vê seriedade. O governador Cláudio Castro ganhou credibilidade e Búzios também. Ter credibilidade no sentido de saber que se você investir na cidade vai ser respeitado. Mas óbvio que receber esse elogio direto do Romário e em seguida do governador, dizendo 'vou parafrasear você' é bom. Importante entender que o governador está valorizando o trabalho de um prefeito pequenininho como eu, de uma cidadezinha do interior", comentou prefeito buziano.