Serginho lança sua pré-campanha na noite desta sexta (10), às 19h - Divulgação/ RC Cast

Publicado 09/06/2022 16:30

O terceiro episódio do RC Cast, podcast parceiro do portal O DIA, teve como convidado, nesta quinta-feira (8), o pré-candidato a deputado estadual Dr Serginho (PL), que falou sobre o lançamento do tão aguardado curso de Medicina da Uerj, que acontece nesta sexta (10), às 17h, no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC). O governador Cláudio Castro (PL) vem para o evento. Além do curso da área de saúde, também serão lançados os cursos de Ciências Ambientais e Geografia.

No podcast, Serginho também contou que o Cecierj – Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – vai disponibilizar pré-vestibular social para auxiliar os estudantes que não têm condições de bancar um cursinho particular.

A propósito da faculdade de Medicina da Uerj, Serginho esclareceu que, ao contrário de fake news que surgiram, ele não interfere na gestão da instituição. “Fui um instrumento para que a Uerj fosse trazida para cá. A universidade vem para Cabo Frio porque dialoguei com o reitor e trouxe recursos através do mandato”, disse ele. Ainda nessa seara, Serginho também explicou na entrevista (veja vídeo ao fim da matéria) como ficam os estudantes da Ferlagos, que funciona no prédio onde será instalada a faculdade.

Serginho, que vem de uma família tradicional de educadores, também contou um pouco de sua história de vida até aqui, bem como a biografia política. Falando nisso, ele lança sua pré-campanha na noite desta sexta (10), às 19h, na Associação Atlética Cabofriense. “Vai ser o maior evento político de Cabo Frio. O governador Cláudio Castro (PL) estará aqui, assim como o senador Romário (PL) e outros políticos. Já confirmamos a vinda de 17 prefeitos, 72 vereadores e mais de uma dezena de pré-candidatos a deputado”.

Confira o bate-papo na íntegra: