A parlamentar Jandira Feghali e o vereador de Niterói, Leonardo Giordano visitam a Região dos Lagos Divulgação

Publicado 09/06/2022 19:52

Nesta sexta-feira (10), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) vai visitar a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, para participar da “Caravana da Cultura”. O objetivo do encontro é debater o atual cenário do setor da Cultura no Brasil, os desafios e as perspectivas futuras, e mobilizar para a derrubada dos vetos às leis da cultura. A parlamentar, que é nacionalmente conhecida pela luta em defesa dos direitos culturais, estará com artistas, gestores e produtores da região.



Para a Jandira, ouvir os fazedores de cultura é uma necessidade urgente, diante da situação crítica do setor. “Vivemos grandes ataques à cultura nos últimos anos. Mesmo assim, a população organizada, junto com parlamentares comprometidos, garantiu a aprovação da Lei Aldir Blanc. Foi a maior ação de descentralização de recursos da história do país - chegando em mais de 4,7 mil municípios -, e amparou o setor cultural no difícil momento da pandemia. Hoje, o desafio continua. Precisamos de união e mobilização para derrubar os vetos às Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, em votação prevista para o dia 14, em Brasília”.

A Caravana da Cultura contará também, com a presença do ex-secretário das Culturas de Niterói, vereador e presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Leonardo Giordano. À frente da Secretaria das Culturas, Giordano levou a pasta municipal a um reconhecimento internacional por boas práticas de gestão cultural, com ações pioneiras como a Carta de Direitos Culturais - Niterói é a única cidade do país a implementá-la -, e grandes investimentos em chamadas públicas e projetos, que somaram cerca de R$ 72 milhões em 2021. Além de Giordano, o atual secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, também estará no evento. Santini, além de ampla atuação em Niterói, é uma referência no desenvolvimento e articulação das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, sendo, ainda, docente da Escola de Políticas Culturais.