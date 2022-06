Dr Serginho conseguiu reunir cerca de 5 mil pessoas no seu evento de lançamento da pré-candidatura em Cabo Frio - Renata Cristiane

Publicado 11/06/2022 16:02 | Atualizado 11/06/2022 16:19

O lançamento da pré-candidatura do deputado Dr Serginho (PL), em Cabo Frio, nesta sexta-feira (10), cumpriu o que ele já havia dito ao O Dia, em recente entrevista ao RC Cast, de que seria o maior evento político da história da cidade. E parece mesmo que foi mesmo.

Diversas autoridade prestigiaram Renata Cristiane Entusiasmado após entregar o curso de medicina da UERJ campus Cabo Frio , onde Serginho teve papel determinante quando era secretário estadual de Ciência e Tecnologia, o parlamentar estava emocionado e recebeu elogios rasgados do governador Claudio Castro (PL) que lançou desafio de fazer dele o deputado mais votado da região. Quer que Serginho supere a marca de 100 mil votos. Se julgar pela animação de quem compareceu, não parece uma meta impossível.

Política Costa do Sol esteve lá e conferiu de perto: a Associação Atlética Cabofriense recebeu cerca de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, dentre as quais, autoridades diversas, como deputados, prefeitos, vereadores, o senador Romário (PL) além do governador Castro (PL), que declarou que "não perderia o evento por nada". A colunaesteve lá e conferiu de perto: a Associação Atlética Cabofriense recebeu cerca de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, dentre as quais, autoridades diversas, como deputados, prefeitos, vereadores, o senador Romário (PL) além do governador Castro (PL), que declarou que "não perderia o evento por nada".

"Serginho é um deputado do caralh*. Serginho é fod*!", disse o governador, completando que a região dos Lagos tem uma meta, que é fazer Serginho botar 100 mil votos. "Ele merece renovar o mandato para representar uma região tão importante".



Veio gente de todos os cantos da Região dos Lagos, outras partes do Estado e capital também, o local do evento ficou lotado, assim como do lado de fora, onde sequer havia local para estacionar (como se pode ver nas imagens ao final da matéria).



O palanque de Serginho ficou lotado, compareceram vários vereadores, deputados - Soraya Santos (PL), Julio Lopes (PP), Carlos Jordy (PL), Max Lemos (PL), além de diversos vereadores de Cabo Frio e outras cidades.



Quem também participou e estava no palanque foi vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL), que, a propósito, foi abraçada por Romário. O senador teceu críticas ao prefeito Zé Bonifácio (PDT) e disse que se arrependeu de ter dado apoio a ele. E que apesar de conhecer Serginho há pouco tempo, viu que é "um homem de palavra e de confiança, o melhor para Cabo Frio". E ainda pediu desculpas a Magdala por tê-la colocado "numa furada".



Outro que estava ao lado de Serginho foi o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), que quando pegou o microfone para falar, eletrizou a galera mostrando que está com a popularidade em alta.

Veja os registros do lançamento de Serginho que teve até dancinha com paródia da música dos Havaianos.

Confira o resumo e parte do discurso de Dr Serginho no vídeo abaixo: