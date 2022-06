Júlio falou sobre como a articulação para chegada da UERJ Cabo Frio serve de ensinamento para o momento de polarização política que vive o pais - Renata Cristiane

Publicado 11/06/2022 14:32 | Atualizado 11/06/2022 14:33

A coluna Política Costa do Sol do O DIA bateu um papo com o deputado federal Júlio Lopes (PP), na manhã deste sábado (11), numa charmosa pousada do bairro da Passagem, em Cabo Frio, ao lado do vereador cabo-friense Vinícius Corrêa (PP) e o presidente do PP na cidade, Alcimar Caldas. Júlio chegou à cidade nessa sexta-feira (10), onde participou do lançamento dos cursos da Uerj, em cerimônia realizada no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC), ao lado do governador Cláudio Castro (PL) e diversas autoridades. Após o ato desta sexta, o parlamentar foi à prestação de contas e lançamento da pré-campanha do deputado Dr Serginho (PL), realizada na Associação Atlética Cabofriense.