Presidente da Câmara reclama da falta de prioridades do prefeito de Cabo Frio - Renata Cristiane

Presidente da Câmara reclama da falta de prioridades do prefeito de Cabo FrioRenata Cristiane

Publicado 14/06/2022 19:58

O quarto episódio do RC Cast, Podcast parceiro do O Dia, teve como convidado, nesta terça-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar (UNIÃO). Miguel falou da polêmica do estacionamento rotativo e de cara já contou que isso não deveria ser prioridade do governo de José Bonifácio (PDT). Para ele, é preciso um amplo debate com a população antes de qualquer decisão e tranquilizou a população dizendo que essa matéria só voltará a ser tratada no segundo semestre e não será em regime de urgência.



“Acho que o governo municipal deveria estar preocupado em dar incentivo à população para inscrever a placa do carro em Cabo Frio e aumentar a arrecadação IPVA. Não é momento de se cobrar do cabo-friense (para estacionar). O legislativo não tem intenção nenhuma de passar essa matéria agora”, disse.

Presidente da Câmara reclama da falta de prioridades do prefeito de Cabo Frio Anna Clara Laurindo (RC24h)

Falou também da falta da diálogo do prefeito e secretários com o legislativo, fora os vetos frequentes aos projetos dos vereadores.



Reclamou da dificuldade de acesso dos vereadores a maioria das secretarias, mas elogiou a de Fazenda, “a Dani Mendes foi uma grata surpresa”, e a de Educação, comandada por Elicéa Silveira, “super acessível”. E criticou a produção das secretarias e o abandono dos equipamentos culturais e turísticos da cidade. “Falta proatividade, são perda de prazos para dar andamentos a processos. O teatro municipal está abandonado e a secretaria de Turismo parece que não existe”, disparou.



Tudo isso numa cidade com orçamento este ano de R$ 1,1 bilhão.



“Nunca vi a Saúde tão mal das pernas como agora”, revelou.



Miguel falou ainda sobre a vida da Uerj para Cabo Frio e outros assuntos.



Confira na íntegra:

Falou também da falta da diálogo do prefeito e secretários com o legislativo, fora os vetos frequentes aos projetos dos vereadores.Reclamou da dificuldade de acesso dos vereadores a maioria das secretarias, mas elogiou a de Fazenda, “a Dani Mendes foi uma grata surpresa”, e a de Educação, comandada por Elicéa Silveira, “super acessível”. E criticou a produção das secretarias e o abandono dos equipamentos culturais e turísticos da cidade. “Falta proatividade, são perda de prazos para dar andamentos a processos. O teatro municipal está abandonado e a secretaria de Turismo parece que não existe”, disparou.Tudo isso numa cidade com orçamento este ano de R$ 1,1 bilhão.“Nunca vi a Saúde tão mal das pernas como agora”, revelou.Miguel falou ainda sobre a vida da Uerj para Cabo Frio e outros assuntos.Confira na íntegra: