Audiência em Cabo Frio discute mudanças no estacionamento rotativo da cidade - Renata Cristiane

Publicado 13/06/2022 18:19

Na Região dos Lagos, a Câmara Municipal de Cabo Frio realizou nesta segunda-feira (13) uma Audiência Pública sobre o Estacionamento Rotativo Municipal. O debate foi promovido pelo presidente Miguel Alencar (União). Dois Projetos de Lei de autoria do Executivo tramitam na Casa Legislativa, sendo um sobre a concessão da exploração do serviço público de estacionamento e o outro sobre a alteração da lei vigente.



Estiveram presentes os vereadores Davi Souza (PDT), Douglas Felizardo (AVANTE), Jean da Autoescola (PL), Josias da Swell (PL), Léo Mendes (DC), Luis Geraldo (REP), Roberto Jesus (MDB), Rodolfo Machado (SD), Thiago Vasconcelos (AVANTE) e Vinícius Corrêa (PP); representantes dos parlamentares Alexandra Codeço (REP) e Alexandre da Colônia (SD); Tita Calvet, secretária de Mobilidade Urbana; o subprocurador do município, Eduardo Gomes; o presidente da Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frio (ACIA), Renato Marins; o presidente do Sindicato dos Empreendedores Individuais e Ambulantes de Cabo Frio e Região (Seiaccre), Luciano Mello; Claudio Silva, representante da UNIAMACAF; comerciantes e moradores.

O presidente da Câmara, vereador Miguel Alencar comentou com exclusividade, confira no vídeo abaixo.





A audiência teve início com a explanação sobre os Projetos de Lei 346/2021, que autoriza o Poder Executivo a delegar, mediante concessão onerosa precedida de licitação na modalidade concorrência pública, a exploração do serviço público de estacionamento rotativo de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do Município de Cabo Frio e revoga a Lei nº 2.336, de 25 de janeiro de 2011; e 347/2021, que altera o § 2º do art. 5º da Lei nº 1.497/1999, que passaria a gratuidade de 1 hora para os veículos licenciados no Município de Cabo Frio, uma única vez por dia. Ambos são de autoria do Poder Executivo.



Em seguida, a secretária de Mobilidade Urbana explicou a importância do debate com a sociedade civil. Logo após, comerciantes, moradores e imprensa puderam fazer perguntas. O presidente informou que a Câmara receberá sugestões sobre o estacionamento rotativo pelo e-mail [email protected] O Projeto de Lei retornará a pauta em setembro com as devidas alterações para então ser votado.

População também pode participar

A Câmara Municipal de Cabo Frio disponibiliza um canal para envio de sugestões sobre o Estacionamento Rotativo Municipal. A iniciativa também é do presidente Miguel Alencar (União), proposta durante a audiência pública realizada nesta segunda-feira (13). Cidadãos, sociedade civil e entidades podem enviar as sugestões para o e-mail [email protected] Elas serão avaliadas e debatidas pelos parlamentares.

Veja alguns pontos polêmicos durante a discussão no vídeo abaixo: