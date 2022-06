Prefeito de Búzios anuncia festivais de cinema e de inverno - Divulgação

Publicado 20/06/2022 18:33

26º BÚZIOS CINE FESTIVAL



O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) está com grandes expectativas de movimentação no balneário para este inverno, período considerado de baixa temporada na Região dos Lagos. O destino preferido de Brigitte Bardot, que também é o 6º mais procurado entre os turistas internacionais, vai bombar a partir desta semana, com o 26º Búzios Cine Festival, a ser realizado entre os dias 23 e 26 de junho. As apresentações serão gratuitas e realizadas em três pontos da cidade: no Gran Cine Bardot, na Praça Santos Dumont (ambos na região Central) e na Praça de Cem Braças (no bairro de mesmo nome). Inclusive o festival tem a presença confirmada do ator, diretor e roteirista, Lázaro Ramos, com apresentação do filme 'Medida Provisória'. Alexandre vai ficar bem na fita ou não vai?

FESTIVAL DE INVERNO



A propósito da baixa temporada, Alexandre Martins, uns dias atrás, disse, em tom de preocupação, no que diz respeito a pequena movimentação turística neste período de inverno. E aí veio a ideia de aquecer a estação com muita música de qualidade, num evento 'daqueles': o Festival de Inverno. Vai acontecer em parceria com o Sesc, que completa 20 anos do maior movimento cultural multilinguagem do país, o qual reúne música, teatro, dança, circo, literatura e artes visuais em dez cidades, sendo Buzios a única na Região dos Lagos. A data prevista é dias 22 e 23 de julho, com atrações do calibre de Paulinho Moska e Diogo Nogueira. Que tal? O evento vai acontecer no mesmo formato que foi o Festival de Jazz, ocorrido neste mês na Praça Santos Dumont e que bombou. A receita do sucesso já está pronta.