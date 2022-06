Secretário de Administração de Cabo Frio, Paula Baía, pede exoneração - Divulgação

Publicado 20/06/2022 15:45 | Atualizado 20/06/2022 15:51

PAULO BAÍA PEDE PRA SAIR

Mais um secretário municipal do governo José Bonifácio (PDT), de Cabo Frio, pediu exoneração. E lá se vão mais de 20 mexidas no cenário do primeiro escalão, desde que o pedetista assumiu, menos de um ano e meio atrás. Dessa vez foi o titular da Administração, Paulo Baía quem pediu para sair da função. Uma carta de despedida dele até foi divulgada em redes sociais nesta segunda-feira (20). Entramos em contato com o agora ex-secretário que contou o motivo de sua saída após cinco meses de trabalho na Prefeitura. Segundo Baía, teve uma série de questões que mas o que pegou mesmo foi o não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta feito junto ao Ministério Público. "Tenho algumas ranzinzices. Uma delas é que sou extremamente seguidor da lei, da ordem e dos princípios da administração pública", destacou e também teceu críticas ao setor jurídico da Prefeitura sobre não seguir esses princípios. "Existem pressões muito grandes em cima do prefeito". Para quem saber ler, um pingo é letra, já diziam os mais antigos. "Mas somos amigos desde 1975 e isso não vai mudar, o prefeito pode contar comigo sempre", completou o ex-secretário. "Eu agora vou cuidar dos meus cachorros, meu jardim, continuar escrevendo minhas crônicas e ministrando as aulas de pós-graduação na UFRJ", finalizou. Quem vai assumir a pasta, por ora, é o secretário adjunto Gustavo Bastos.

QUEIXA NÃO É DE UM SÓ

A bem da verdade é que o que Paulo Baía disse à coluna já tínhamos ouvido falar, e muito. Que Zé Bonifácio não está cumprindo as determinações do MP. Ou seja, a queixa não é só do Paulo Baía, que preza seu patrimônio público e seu nome, ele não quer ser processado por improbidade administrativa. Um outro ex-secretário de Bonifácio, Juarez Lopes, que chefiou o Meio Ambiente, já havia falado sobre isso, inclusive em entrevista, de que Zé não ligaria muito em cumprir tais determinações ou não as levaria a sério como deveria ser. Da mesma forma, preferiu pedir para sair e não perder a amizade com o chefe do executivo cabo-friense, porque tudo tem limite.