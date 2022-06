Justiça condena à prisão ex-vereador e ex-secretário de Saúde de São Pedro da Aldeia - Reprodução/ redes sociais

Publicado 20/06/2022 20:10 | Atualizado 21/06/2022 08:07

FALSIDADE IDEOLÓGICA



O ex-vereador de São Pedro da Aldeia, Luciano de Azevedo Leite, o Guga de Mica, e o ex-secretário de Saúde do município, Carlos César Carvalho Machado foram condenados a três anos de prisão, em regime semiaberto, e multa, pelo crime de falsidade ideológica. Ambos também foram condenados à inelegibilidade por oito anos. A notícia caiu como bomba no município. O caso aconteceu em 2012. A acusação é que Guga de Mica tentava se reeleger a vereador e, após denúncia, foram apreendidos no comitê de campanha dele uma autorização em branco para exames, bloco de receituário do então secretário de Saúde, solicitação de material hospitalar e medicamentos e cópias de receituários. Na decisão do juiz eleitoral Márcio da Costa Dantas, datada de 2 de maio deste ano, ele também afirma que "Guga de Mica estaria envolvido em esquema de fraudes no Detran, o que culminou em operação na Região dos Lagos e constatadas tais fraudes em Cabo Frio, São Pedro e Araruama". Diz o juiz: "com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos Réus no rol dos culpados, expeça-se mandados de prisão e carta de execução de pena à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Intimem-se pessoalmente os réus da sentença e da obrigação de cumprimento das medidas cautelares que lhe foram aplicadas".

Justiça condena à prisão ex-vereador e ex-secretário de Saúde de São Pedro da Aldeia Reprodução/ documento

PROCURANDO AS PARTES



Ainda conforme a decisão judicial, "há robusta prova nos autos para se atestar que foram encontradas vultosas quantidades de medicamentos no imóvel onde residia a genitora do réu Luciano, valendo rememorar que se tratava de um mesmo terreno composto por três construções. Também possível asseverar que havia no mesmo local diligenciado um número irrazoável de receituários e atestados médicos em branco com o carimbo do réu Carlos Cesar". Tentamos contato com os advogados de defesa dos acusados e com o próprio Guga de Mica, no entanto não obtivemos sucesso. Vale ressaltar, diante da impossibilidade de Guga em se candidatar às eleições, em 2020 sua esposa Bia de Guga o representou na disputa eleitoral, mas foi derrotada pelo atual prefeito, Fábio do Pastel (PL).