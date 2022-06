Prefeitos Marcelo Magno, de Arraial do Cabo, e Vantoil Martins, de Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 22/06/2022 18:55

AVANÇO NO TRANSPORTE



Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) está acelerado na questão do transporte público para famílias em situação de vulnerabilidade. De pronto, vai arcar com 60% da passagem das linhas de ônibus que fazem o trajeto entre os distritos e o centro da cidade para esse público. Com esse desconto, lançado no programa 'Meu Transporte', esse usuário ao invés de arcar com os R$ 4,30 vai pagar R$ 1,72. Além disso, Marcelo continuou acelerando e disse que vai implantar um projeto de vans gratuitas para os moradores das comunidades da Cabocla e Boa Vista. Em governos anteriores, essa condução era feita por Kombi mas o benefício foi paralisado. E o prefeito cabista foi além e disse que o transporte universitário deve voltar antes do início do 2º semestre. A notícia desses projetos ultrapassou os limites do município e já teve prefeito o procurando para trocar experiência. Nos bastidores da política da Região dos Lagos, dá-se conta que Marcelo está com a popularidade lá em cima.

O PIM, lançado há cerca de um ano, já pavimentou mais de 50 ruas e realizou outras obras e reformas Divulgação

NOVA FASE DE OBRAS



Outro prefeito aqui da região que também está em alta é o de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID). Principalmente depois que os royalties aumentaram e, na mesma proporção, a infraestrutura da cidade, que quando assumida por Vantoil tinha mais de 70% das ruas sem pavimentação. Depois do Programa Iguaba Melhor, o PIM, lançado há cerca de um ano e que já pavimentou mais de 50 ruas e realizou outras obras e reformas (como escolas e creches), o chefe do executivo iguabense antecipou à coluna que vai lançar a fase 2 do programa na próxima semana. Mas a gente adianta aqui. Vão fazer parte dessa nova etapa de obras na Princesinha dos Lagos reforma e ampliação de escola, conclusão de creche, macrodrenagem em bairros que sofrem com alagamentos e asfalto em ruas de vários bairros. Tá explicado que Vantoil esteja bem na fita por aqui.

Dr Serginho e o governador Cláudio Castro Divulgação

ALTA POPULARIDADE



A propósito dessa alta popularidade dos dois prefeitos que corre nos bastidores, não se trata de achismo, mas pesquisa in loco mesmo. Esse monitoramento quem tem feito, com frequência, é Dr Serginho (PL), pré-candidato a deputado estadual. Serginho, aliás, monitora o índice de satisfação de todos os prefeitos da região. Errado ele não está.