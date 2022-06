Gustavo Fecher assume a secretaria de Administração de Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 22/06/2022 14:48

A secretaria de Administração de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, está sob o comando de Gustavo Fecher Teixeira Bastos. O titular é a 22ª troca de secretário no substitui Paulo Baía, que pediu exoneração do cargo por motivos pessoais. A nomeação foi publicada na edição 469 do Diário Oficial do Município.



Gustavo já atuava como secretário adjunto de Administração desde janeiro deste ano. Ele é servidor de carreira e está no serviço público desde 2008. Foi gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, e na gestão atual começou como tesoureiro. Antes de ser nomeado secretário, Gustavo também foi coordenador institucional da Secretaria de Administração.



De acordo com o novo secretário, ele pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelo Governo Municipal, como a implementação do Governo Digital e a abertura de um núcleo da Administração em Tamoios.



“Vamos continuar com todas as diretrizes determinadas pelo prefeito José Bonifácio e que estavam sendo feitas pelo Paulo Baía. Daremos seguimento à modernização da administração, abrindo também um núcleo integrado de atendimento em Tamoios, além de adequar o setor de compras e licitação para a nova lei de licitação”, declarou Gustavo.