PM de Cabo Frio apreende carga de aproximadamente 20 mil cápsulas de cocaína - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/06/2022 17:57 | Atualizado 21/06/2022 18:10

Uma equipe do GAT (Grupamento de ações táticas) da Polícia Militar apreendeu, aproximadamente, 20 mil pinos de cocaína na tarde desta terça-feira (21), na Região dos Lagos, em Cabo Frio, no bairro Jardim Olinda. Segundo os agentes do 25º BPM, a quantidade deu R$ 300 mil de prejuízo ao tráfico de drogas.



Após uma denúncia, a PM procedeu até a Rua Budapeste, onde encontraram a grande quantidade de drogas. No local, dois homens, ainda não identificados, foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio). Ainda não se sabe a idade os acusados.



O material foi deixado na delegacia para que a perícia examine, enquanto os dois acusados de tráfico foram levados à 132ª DP (Arraial do Cabo), Central de Flagrantes do dia.



Os policiais afirmaram, ainda, que a casa onde aconteceu a ocorrência não se trata de um ponto de tráfico de entorpecentes, e sim de uma residência alugada que os meliantes estavam usando para esconder e depois distribuir o material.