Publicado 21/06/2022 15:35

PM detém três homens por envolvimento com o tráfico de drogas em Cabo Frio



A Polícia Militar deteve, nesta segunda-feira (20), três homens envolvidos com o tráfico de drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



No bairro Porto do Carro, dois elementos, identificados como G.M.S. e G.S.S. foram capturados após uma denúncia. Em diligência na Rua Dimas Teixeira, os policiais flagraram um dos acusados com uma sacola em mãos, contendo 60 buchas de maconha, 14 pedras de crack e R$ 20 em espécie.



A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde G.M.S. foi autuado e preso. O outro envolvido disse que estava no local apenas para comprar entorpecentes e foi liberado.

Já no bairro Tangará, um homem identificado como A.L.S. foi preso com 29 pinos de cocaína e cinco frascos de black lança. Ele também foi encaminhado para a 126ª DP e permaneceu preso.