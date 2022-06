Acontece nesta segunda (27) o 1° Encontro Regional Lagos com Lula - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:41

Nesta segunda-feira (27), a partir das 19h, acontece, no Clube São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o I Encontro Regional Lagos com Lula, uma iniciativa coletiva de militantes em apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.



A ideia do grupo, que integra filiados ao PT, PC do B, PV e PSB (bem como militantes de movimentos sociais e pessoas sem vínculo institucional) é unir os futuros eleitores lulistas na região em defesa da democracia.



Na ocasião, serão coletadas assinaturas em apoio ao Manifesto Lagos com Lula e ao Comitê Popular de Luta de Cabo Frio, iniciativas que se tornarão permanentes a partir do evento e se desenvolverão até outubro.



O I Encontro Regional Lagos com Lula pretende ser a maior reunião de militância progressista do interior fluminense, tendo já confirmadas as presenças de lideranças de esquerda de todo o estado do Rio de Janeiro, como o presidente estadual do PT, João Maurício (Joãozinho) e o presidente estadual do PV, Roberto Rocco.



A entrada do evento é livre e gratuita.

Encontro 'Lula Lá' Divulgação

Feijoada do Lindbergh



Neste domingo (26), aconteceu uma feijoada com roda de samba no Progresso Futebol Clube, na Avenida Joaquim Nogueira, nº1172, também no bairro em São Cristóvão, em Cabo Frio. O evento, divulgado como 'Roda de Samba Lula Lá', começou às 13h.