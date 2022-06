Thiago Vasconcelos fala de estratégias para Brasília e no trabalho na vereança - Renata Cristiane

Publicado 23/06/2022 18:41 | Atualizado 23/06/2022 18:48

O 7º episódio do RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta quinta-feira (23), trouxe como convidado o vereador cabo-friense e pré-candidato a deputado federal Thiago Vasconcelos (Avante), de 42 anos, que também é advogado e pós-graduado em Gestão Pública e Defesa do Consumidor.



Ele falou um pouco sobre sua história de vida e contou também o que pretende fazer para conquistar uma das 513 cadeiras em Brasília. De perfil construtivo, “não sou do embate”, afirmou que tem “absoluta convicção de que se entrar, vou ficar os quatro anos lá”.

Ainda na entrevista, contou que uma das suas principais pautas caso chegue a Brasília é fomentar a vinda de grandes empresas para a Região dos Lagos, em especial o município cabo-friense. "Por que não mostrar a eles nosso potencial? Colocar Cabo Frio no cenário nacional, nos roteiros turísticos. Isso passa por uma influência no cenário federal". Além do cenários federal e estadual, Thiago avaliou a gestão do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) até o momento, e criticou a grande frequência de vetos do executivo aos PLs do legislativo. Nesse âmbito, aproveitou para dizer que fez até um apelo para um projeto que já está nas mãos do prefeito, sobre um balcão de empregos.