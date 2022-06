Prefeita de Saquarema e secretário estadual de Esporte e Lazer prestigiam etapa brasileira do Mundial de Surfe - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Prefeita de Saquarema e secretário estadual de Esporte e Lazer prestigiam etapa brasileira do Mundial de SurfeLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 23/06/2022 18:23 | Atualizado 23/06/2022 19:39

PRAIA LOTADA



O dia quente com temperaturas próximas dos 30ºC favoreceram que a Praia de Itaúna, em Saquarema, ficasse cheia para acompanhar o primeiro dia da etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surfe nesta quinta-feira (23). O evento, que é um dos mais badalados da região, foi prestigiado por atletas, munícipes, turistas e, é claro, a classe política. A prefeita do município, Manoela Peres (UNIÃO), chegou logo cedo para acompanhar o dia de competições e a estrutura do evento. O secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Alessandro Carracena, foi outra personalidade que também esteve no local e fez questão de conferir toda a estrutura, que, segundo a organização, é a maior do mundo.





INCENTIVO NA RAIZ



A prefeita saquaremense deu entrevista à coluna logo cedo, por volta das 8h, e comentou sobre o impacto do evento na cidade. Segundo ela, os comerciantes e os empresários da hotelaria estão felizes da vida. A chefe do Executivo ainda destacou os incentivos que a cidade promove para os jovens surfistas do município, citando o CT Léo Neves e a escolinha de surfe do local.





LEI ESTADUAL



Ainda no "Maracanã do Surfe", a coluna conversou com o secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Alessandro Carracena, que destacou que a etapa do WSL na cidade gerou 400 empregos indiretos e registrou alta ocupação hoteleira. Alessandro explicou também que o patrocínio do Governo do Estado a etapa do Mundial do Surfe se dá por meio de uma lei de incentivo ao esporte através de uma renúncia fiscal. Sobre a retomada dos eventos de grande porte à Região dos Lagos nesse pós-pandemia, Carracena citou, entre outros, o Circuito Rei e Rainha do Mar em Cabo Frio.