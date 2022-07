Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, é o entrevistado desta quinta-feira (30) - Renata Cristiane

Publicado 30/06/2022 19:13

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), deu entrevista ao RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta quinta-feira (30), e falou, entre outras coisas, sobre a relação desgastada com a vice, Magdala Furtado (PL). De acordo com Bonifácio, o desgaste é irreversível. O prefeito lamentou a postura da empresária e detalhou que a relação dos dois se tornou praticamente nula após o episódio de vazamento de um áudio em que Magdala criticava José Bonifácio, no ano passado. Zé disse que quando Magdala assumiu a Prefeitura por conta da internação dele para retirar um nódulo no fígado, em abril, a vice-prefeita agiu como se tivesse sido encorajada a acreditar que ele não voltaria do hospital. O ato foi visto como truculento e o prefeito se sentiu na obrigação de retomar suas funções o mais rápido possível.



De acordo com o prefeito, Magdala entrou na Prefeitura na fatídica segunda-feira de 25 de abril, ao lado do advogado do concorrente deles nas eleições de 2020, Dr. Serginho (PL). O profissional do Direito, que não foi nomeado por Zé na entrevista, foi responsável por protocolar diversas ações contra a candidatura do veterano e de Magdala. Apesar disso, o prefeito deu a entender que ela estava sendo instrumentalizada pela oposição, lembrando, por exemplo, que, no lançamento da pré-candidatura de Dr. Serginho à reeleição como deputado estadual, Magdala estava no palanque com o ex-concorrente.



O prefeito também comentou sobre outros assuntos espinhosos, como a não-homologação do concurso público. Zé voltou a reafirmar a necessidade, segundo ele, de mudanças no plano de cargos e salários para os futuros concursados. O prefeito também defendeu-se das críticas pela insistente troca no secretariado, que já passam de 22 em menos de um ano e meio de governo e falou ainda sobre os empreendimentos que tem sido alvo de protestos de ambientalistas na cidade. A entrevista completa está disponível abaixo:

