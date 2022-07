José Bonifácio (PDT), Alcimar Caldas, Vinícius Corrêa e Julio Lopes (PP) - Renata Cristiane

Quem passou pela tradicional e quatrocentenária Passagem, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste sábado (9), se surpreendeu com o evento que lotou o espaço como há muito não se via. Um show do Cacique de Ramos fez a alegria dos donos de bares, restaurantes e da população em geral. Só que a festividade partiu de uma articulação feita entre empresários e o deputado federal Julio Lopes (PP), ou seja, não foi da prefeitura, tampouco usaram recursos da cidade. E tem mais: a localidade vai ganhar dois pórticos, um na entrada e outro na saída do bairro.

Prefeito José Bonifácio ao lado de Julio Lopes Renata Cristiane

A novidade foi anunciada pelo próprio deputado do Centrão, vice-presidente estadual do Partido Progressista. Julio está com uma casa de veraneio na região histórica da município, o que justifica a aproximação com os comerciantes. Inclusive ele também anunciou que a intenção é que haja pelo menos um evento como este por mês, a fim de fomentar a economia e turismo locais.



Segundo Lopes, os pórticos se tornam realidade não por meio de emenda parlamentar, mas via articulação com empreendedores locais como um presente para o município. “Foi um pedido dos próprios empresários”, destacou, que esteve acompanhado da esposa, Kitty Monte Alto, dos filhos, da sogra, Cristina Hippolito, e outras lideranças, como o presidente do PP cabo-friense Alcimar Caldas.



O projeto já está pronto e será fabricado em aço, com iluminação em led pelo artista plástico Anderson Oliveira.

Croqui do pórtico Divulgação

Pórtico e ponto Instagramável

O croqui foi apresentado ao prefeito José Bonifácio (PDT), que foi ao evento acompanhado da esposa, Ana Valladão. O chefe do executivo e o deputado conversaram num dos restaurantes que há no entorno da praça, que acabou servindo como um camarote para as autoridades.



Zé agradeceu o presente e disse que queria deixar claro aos que gostam de Cabo Frio “que bons projetos são sempre bem vindos”.

“A Passagem, hoje, é a referência de Cabo Frio, não só como ponto de gastronomia, de boas pousadas, mas porque aqui começou a cidade. Quero te agradecer pelo carinho, independente de qualquer questão”, disse Zé.



Lopes também agradeceu ao prefeito cabo-friense por ele ter cumprido o que prometeu ao melhorar calçamento, iluminação e pintura no bairro. E anunciou outra novidade: o local terá um ponto Instagramável. “Estamos articulando isso também”.

Julio Lopes no meio do povão Reprodução/ redes sociais Gritos de “Lula” e vereador aniversariante



A festa no Largo São Benedito ao som do Cacique continuou pela noite, com direito até a gritos de apoio a Lula. Julio Lopes, que é de partido da base do presidente Bolsonaro, tratou o momento com naturalidade. Permaneceu no local, sem se incomodar com ‘os pedidos’ ou levar a mal.



Lopes também fez questão de lembrar e parabenizar o vereador cabo-friense Vinícius Corrêa (PP), que completou 49 anos neste sábado, com direito a bolo e parabéns.

Confira o vídeo: