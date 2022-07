No dia 30 de junho, Luiz afirmou que "(...) aquele que não é temente a Deus, que é judeu, na hora da morte, na hora da dificuldade, pede a Deus para lhe ajudar" durante um discurso - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 13/07/2022 15:49

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) emitiu uma nota de repúdio à fala antissemita do vereador de Araruama Luiz do Táxi (PL) durante sessão da Câmara Municipal. No dia 30 de junho, Luiz, que é líder de Governo, afirmou que "aquele que não crê em Deus, aquele que não é temente a Deus, que é judeu, na hora da morte, na hora da dificuldade, pede a Deus para lhe ajudar” durante um discurso para "enaltecer o trabalho da PM".A coluna Política Costa do Sol, inclusive, já havia repercutido o episódio recentemente Uma semana depois, ele usou a tribuna para tentar se justificar. Aliás, ‘não para se retratar’, segundo ele, mas para esclarecer que ele se confundiu na hora de usar a palavra ateu e usou ‘judeu’ quando fazia um outro discurso."Não é para querer me justificar ao povo judeu de nossa cidade e nem me retratar, porque eles são meus amigos", disse, completando que tem um amigo judeu há 54 anos, o Toninho. O Toninho em questão é representante da comunidade judaica na região. Mas até para se referir à doutrina do amigo ele se errou de novo. "Ele (Toninho) representa a ‘religião judeu", disse.