Welberth Rezende (CID), Vantoil Martins (CID), Marcelo Magno (PL), Castro e Fábio do Pastel (PL)Reprodução/ redes sociais

A pré-campanha do governador Cláudio Castro (PL) à reeleição teve um reforço de peso nesta sexta-feira (15), quando mais de 80 prefeitos, além de deputados, senador, vereadores e outras lideranças foram no encontro que manifesta apoio a Castro e ao seu pré-candidato a vice, Washington Reis (MDB), prefeito de Duque de Caxias. O local foi a Ilha da Coroa, na Barra da Tijuca.



Da Costa do Sol, foram os chefes do executivo de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID); de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL); São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL); de Saquarema, representando a prefeita Manoela Peres (UNIÃO), esteve presente o secretário de Governo Antonio Peres; de Araruama, Lívia de Chiquinho (PP), e de Macaé, Welberth Rezende (CID). O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) não foi, assim como o de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), até porque Zé já tem candidato, que é o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT).



Inclusive algumas horas antes da solenidade, o deputado estadual Dr Serginho (PL), acompanhado de Marcelo Magno, divulgou um vídeo na rede social quando estava a caminho do encontro com o governador, veja:

O mega encontro, cujo convite foi feito poucos dias antes, começou por volta do meio-dia e se estendeu até as 15h.



O manifesto teve até assinatura dos presentes. A equipe de assessores foi de mesa em mesa passando as folhas para os presentes assinarem presença.



Por telefone, o prefeito iguabense avaliou que o evento foi uma "demonstração de forças e um reconhecimento dos municípios que têm depositado confiança no governo Cláudio Castro", disse Vantoil Martins, que foi acompanhado do chefe de Gabinete, Fábio Costa.



Outro que gostou muito do que presenciou foi o prefeito cabista. Marcelo disse que as mesas estavam todas cheias. "Foi muito bom, muitos prefeitos compareceram, assinaram o manifesto. Acho que se todo mundo unir forças, Castro fará uma boa frente nessa disputa eleitoral", destacou.

APÓS TENTATIVA DE MANOBRA DE GAROTINHO



O evento acontece logo após a tentativa de manobra da defesa do ex-governador Anthony Garotinho, pré-candidato do União Brasil ao governo do Rio, que conseguiu no STJ a devolução dos direitos políticos dele em razão da suspensão de uma condenação por compra de votos. O que não durou muito tempo, já que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio confirmou a decisão que condena Garotinho, o qual voltou a ficar inelegível.