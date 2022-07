Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), após entrevista para o podcast em parceria com O Dia - Renata Cristiane

Publicado 14/07/2022 19:17

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) foi o convidado do 15º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (14). Campista de nascença e aldeense por adoção, o chefe do executivo aldeense, de 44 anos, contou o início de sua história, de quando trabalhava na lavoura, numa localidade de Campos dos Goytacazes e ajudava a família em casa, até chegar em São Pedro da Aldeia, em 1994. Trabalhou durante anos em pousada (fazendo de tudo um pouco) até que resolveu abrir um negócio próprio, de venda de pastel.

A estreia na vida política foi em grande estilo, ao vencer as eleições municipais em 2020. Agora, com 18 meses de governo, afirma que sua alegria se iguala ao tempo em que via sua pastelaria com fila na porta. “Minha felicidade é muito grande ao ver uma rua asfaltada, ao ver uma obra ser concretizada”, disse.

Fábio contou ainda que a alegria de estar na vida pública foi tão grande quanto a preocupação de ver uma cidade largada. “Pegamos as coisas muito deterioradas na cidade, muitas obras abandonadas. “Estou apavorado com o que fizeram com o dinheiro público em São Pedro da Aldeia”, destacou.

Na entrevista, Pastel também falou do programa de recuperação das escolas do município bem como as licitações à vista, para construção ou reforma. Um Centro Administrativo também sairá em breve, no bairro da Nova São Pedro – onde hoje chamam a obra abandonada de “caveirão”.

O imbróglio do transporte coletivo – cuja licitação será retomada e finalizada semana que vem – foi outros assunto abordado no podcast, assim como o incremento dos royalties para o município e o estreitamento na relação com o governador Cláudio Castro (PL).

Confira o podcast na íntegra: