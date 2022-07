Reunião entre Magdala Furtado e comerciantes, atletas e operários de Tamoios - Reprodução/ redes sociais

Publicado 21/07/2022 19:58

Em Cabo Frio, a vice-prefeita Magdala Furtado (PL) tem feito questão de mostrar que, “apesar de não ter voz nem espaço dentro da Prefeitura” - segundo entrevista dada recentemente -, coloca a mão na massa sim. No início desta semana, por exemplo, ela se reuniu com comerciantes, atletas e operários de Tamoios. No fim de semana, ela mobilizou o gabinete junto com a população do distrito para realizar a pintura, revitalização e limpeza da Praça de Unamar. “Foi muito gratificante ver a população unida pintando, limpando e construindo lixeiras ecológicas que vão ser colocadas na praça para benéfico e uso da nossa população”, escreveu Magdala em uma rede social. O local também conta com brinquedos que foram reformados para uso das crianças. A vice-prefeita agradeceu aos empresários e comerciantes que fizeram doações para que esta reforma acontecesse. “Entendemos que quando não se poder realizar através do poder público diretamente, seja lá por qual motivo, precisamos nos unir com aqueles que se interessem em mudar a nossa realidade”, pontuou. Será que alguém lá do prédio da Praça Tiradentes (sede da Prefeitura) sentiu a indireta?

Convite feito por Magdala nas redes sociais Reprodução/ redes sociais

ARRAIÁ DA MAGDALA



Ainda falando sobre Magdala e aproveitando a velha máxima que "nem só de trabalho vive o homem", no sábado (23) ela vai promover um arraiá daqueles, na Praça de Unamar, a partir do meio-dia. Também vão ter ações sociais, incluindo espaço da beleza e da saúde com vários serviços gratuitos. "Tudo para facilitar a vida dos tamoienses", disse a vice-prefeita de Cabo Frio. Sem esquecer da criançada, claro, que terá espaço de lazer com brinquedos e recreação. "Vamos movimentar essa garotada. Ah! Também teremos comidas típicas para festa ficar ainda melhor", completou. Além da festa, Magdala Furtado também tem postado em suas redes sociais para que aqueles que puderem, que levem um quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias carentes do Distrito.