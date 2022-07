Candidata de um partido, Juliete conta que um dos motivos que a impulsionou a levar o projeto da UP adiante - Renata Cristiane

Publicado 26/07/2022 20:10

A candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro, aliás única mulher nessa corrida eleitoral, Juliete Pantoja (UP) foi a convidada do 17º episódio do RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta terça-feira (26). Militante desde os 15 anos de idade, agora aos 32, a vice-presidente estadual da Unidade Popular disse que hoje é fundamental derrotar Cláudio Castro. “Ele representa tudo que há de pior, representa o ódio bolsonarista, a incompetência em resolver problemas da população”, disparou.

Candidata de um partido recém-criado (há três anos), Juliete conta que um dos motivos que a impulsionou a levar o projeto da UP adiante foi “o óbvio, que muitos não se sentiam representados”. “Apesar de ser um partido novo, responde ao anseio de vários grupos. A criação do partido envolveu muita luta e trabalhou com muita gente, virou referência e criou militância disposta a mudar essa realidade”, contou.

Reestruturar toda política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro está entre as principais propostas de Juliete Pantoja. “Precisamos educar as polícias para saber quem é o inimigo”, disse. E quem é o inimigo? “É o crime organizado e crime do colarinho branco”, completou.

“Queremos unir forças contra o bolsonarismo no Rio de Janeiro (…) Ou você fica de joelhos ou se revolta e vai fazer alguma coisa”, acrescentou Juliete, que falou também sobre as propostas da UP para o Estado.

Confira a entrevista na íntegra: