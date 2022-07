Quando fez a segunda vez, já no fim da apresentação, a galera foi junto e ainda entoou a clássica canção do candidato petista - Reprodução

Publicado 26/07/2022 19:21

Se em Armação dos Búzios, durante show no último fim de semana, o cantor Paulinho Moska fez um 'L' disfarçado de "Liberdade", seu colega de profissão, Lenine foi direto ao ponto, sem hesitar. No domingo (24), também durante o festival de inverno do Sesc, o artista pernambucano fez o gesto não uma, mas duas vezes enquanto se apresentava para cerca de cinco mil pessoas na Praça São Pedro.



Quando fez a segunda vez, já no fim da apresentação, a galera foi junto e ainda entoou a clássica canção do candidato petista, para desespero dos patrulheiros bolsonaristas