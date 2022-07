A justificativa, segundo os professores, é um suposto "problema no repasse da empresa" - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/07/2022 18:48

SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO



Seria cômico se não fosse trágico: os professores de Araruama alegam que não estão conseguindo usar o cartão de alimentação no valor de R$ 300 disponibilizado pela Prefeitura, o "Convênios Card", há cerca de dois meses. Em denúncia ao Dia , os docentes disseram que, além disso, o valor vem descontando feriados, sem qualquer justificativa. Quase todos os mercados da cidade aceitavam o vale, contudo, de uma hora para a outra um por um foi parando, até não sobrar nenhum. A justificativa, segundo os professores, é um suposto "problema no repasse da empresa", ou seja: a prefeitura não estaria pagando.

Foi dito que a denúncia não havia chegado ao conhecimento do município - Ludmila Lopes (RC24h)

QUE JUSTIFICATIVA, HEIN?



Questionada sobre a situação, a prefeitura do município enviou uma nota que não agradou muito aos professores. Foi dito que a denúncia não havia chegado ao conhecimento do município. Disseram, ainda, que os descontos estão previstos por uma lei municipal, mas não informaram qual. Estranho, né? Principalmente porque os profissionais não estão nem um pouco felizes com a situação e, na denúncia, um deles afirmou que o sindicado de servidores públicos da cidade colocou um informe nos grupos de magistério, dizendo que pediram explicações ao executivo de Araruama. Alguma peça nesse quebra-cabeça não está encaixando.

Muitos falaram mal da gestão de Livia de Chiquinho (PP), relembrando a questão do FUNDEB, onde Araruama foi o único município que não quis apresentar a aplicação do Fundo, alegando não ter o que repassar - Ludmila Lopes (RC24h)

BOMBOU NAS REDES



Antes da coluna, a matéria foi postada pelo O Dia e bombou nas redes sociais, com uma enxurrada de comentários de professores insatisfeitos com a situação. Muitos falaram mal da gestão de Livia de Chiquinho (PP), relembrando a questão do FUNDEB, onde Araruama foi o único município que não quis apresentar a aplicação do Fundo, alegando não ter o que repassar. Outros disseram que alguns servidores recebem até mesmo R$ 250 ao invés de R$ 300, todos os meses, sem justificativa nenhuma. Dentre as definições citadas pelos docentes para a situação estão "triste, vexatório e humilhante". É, os comentários realmente não estão favoráveis para a administração da prefeita, hein?

Profissionais da área da saúde também disseram que estão com o mesmo problema - Ludmila Lopes (RC24h)

E NÃO PARA POR AÍ



Ainda na denúncia, os professores disseram que, para outros servidores, a prefeitura liberou uma espécie de "green card", que é aceito nos mercados, e que apenas eles seguem com o problema. Contudo, após a repercussão da matéria de O Dia, profissionais da área da saúde também disseram que estão com o mesmo problema e não conseguem efetuar as compras. Bom, segundo cartazes colados em frente aos estabelecimentos, a não aceitação dos cartões é "temporária". Vamos ver até quando.