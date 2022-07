"Seria cômico se não fosse trágico", disseram os denunciantes - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 25/07/2022 18:10

Professores da rede pública de Araruama, na Região dos Lagos, não estão conseguindo utilizar o vale alimentação concedido pela prefeitura, “Convênios Card”, há cerca de dois meses, nos mercados da cidade. Isso é o que relatam os servidores municipais, que, além disso, alegam ter o feriado descontado do valor de R$ 300 depositado. “Seria cômico se não fosse trágico”, disseram os denunciantes.

Conforme as denúncias, quase todos os mercados da cidade aceitavam o cartão, mas começaram a recusar. Um dos estabelecimentos informou que a atitude se dá por conta de “problemas com o repasse da empresa (prefeitura)”. Mesmo não aceitando o pagamento das compras com o cartão, os locais seguem cadastrados no aplicativo da prefeitura, como se a situação estivesse normalizada.

Disseram também que outros servidores receberam a espécie de um “green card”, que é aceito nos mercados, diferente dos professores, que seguem com o problema. “Os docentes continuam com essa humilhação do Convênios Card”, reclama um denunciante.Com a falta do cartão que, mesmo com crédito, não pode ser usado, subtende-se que os profissionais estão se alimentando na escola, mas não é assim que funciona no município, conforme os relatores. “A direção, que transmite a informação da prefeitura, alega que a merenda é para o aluno”, critica um professor.E não para por aí. Ainda segundo os relatos, não existe data específica para a recarga do cartão. “Inicialmente, ele era recarregado sempre no início do mês, mas agora (…) ele carrega geralmente no final do mês, muito depois do dia 20”, contou um dos servidores.Sobre a situação, a Prefeitura de Araruama declarou, em nota, que nenhuma denúncia sobre o caso chegou ao conhecimento do município, mas não informou se os pagamentos aos estabelecimentos estão regularizados. Disse, ainda, que os descontos acontecem de acordo com uma lei municipal, mas não disse qual.“A Prefeitura de Araruama informa que não recebeu qualquer reclamação no que diz respeito aos locais que aceitam o cartão. E em relação ao pagamento e descontos todos são de acordo com as determinações da lei municipal”.