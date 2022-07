Os acusados foram autuados por resistência qualificada e porte ilegal de arma de fogo compartilhada - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/07/2022 15:08

Dois elementos que estariam cometendo assaltos na Estrada de São Vicente foram presos, na última sexta-feira (22), em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da P2 recebeu a informação de que um veículo Peugeot de cor prata estaria cometendo assaltos na Estrada de São Vicente. A equipe, juntamente com GAT 3, procedeu ao local, onde avistou o veículo. Ao dar ordem de parada, o condutor do carro empreendeu fuga e realizou um disparo de arma de fogo contra as guarnições.

Após a troca de tiros o veículo parou e os ocupantes se renderam e um deles estava alvejado. A pistola Taurus PT100, utilizada na ação, foi apreendida dentro do veículo. Também foram encontrados com os criminosos, um carregador de pistola, munição calibre, uma balaclava, um bastão e dois aparelhos celular.

Depois de providenciar socorro ao elemento ferido, as equipes procederam até a 118ª DP, onde os acusados foram autuados por resistência qualificada e porte ilegal de arma de fogo compartilhada, permanecendo presos.