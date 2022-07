Ambos foram levados até a 118ªDP, onde foi autuado no ART 28 e liberado e o outro no ART 33 da lei 11343/06, permanecendo preso - Letycia Rocha (RC24h)

Ambos foram levados até a 118ªDP, onde foi autuado no ART 28 e liberado e o outro no ART 33 da lei 11343/06, permanecendo presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/07/2022 14:31

Um elemento foi preso por tráfico de drogas neste sábado (23), em Araruama, município da Região dos Lagos

Segundo a ocorrência policial, após ligação 190 dando conta de elementos traficando, uma guarnição procedeu até Rua Nevada, no Condomínio 2, onde encontrou dois acusados. Na revista pessoal, foram encontrados 70 pinos de cocaína com um deles. O outro informou que estava comprando para uso pessoal no momento da abordagem.

Ambos foram levados até a 118ªDP, onde foi autuado no ART 28 e liberado e o outro no ART 33 da lei 11343/06, permanecendo preso. Cabe ressaltar este possui diversas passagens por tráfico de drogas.