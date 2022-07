Lá foi encontrada uma mochila preta com 205 pinos de cocaína, 1 sacola com 44 gramas de cocaína, 98 tabletes de maconha e 126 pedras de crack - Sabrina Sá (Rc24h)

Publicado 22/07/2022 14:23

Um gerente e um vapor do tráfico de drogas foram presos, nesta quinta-feira (21), no bairro Fazendinha, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência policial, uma equipe recebeu uma denúncia informando que havia um elemento armado, que seria responsável por vários roubos na área de Araruama, esperando carregamento de drogas na Avenida Marechal Castelo Branco. A denúncia apontou ainda, que o elemento estaria escondendo uma moto vermelha no local.

Uma guarnição do GAT III procedeu de imediato ao endereço, abordando o suspeito na entrada de um beco e, arrecadado na sua cintura, uma réplica de pistola. O mesmo informou estar na função de gerente do tráfico local e confessou que teria recebido uma carga de drogas, que estariam escondidas dentro de um fogão nos fundos de uma casa em obra, levando a guarnição até o local.

Lá foi encontrada uma mochila preta com 205 pinos de cocaína, 1 sacola com 44 gramas de cocaína, 98 tabletes de maconha e 126 pedras de crack, junto uma bolsa marrom feminina, produto de roubo efetuado por ele mesmo na última terça-feira (19). No mesmo quintal, estava uma motocicleta de cor vermelha, modelo Yamaha Fazer 150, chassi número 9C6RG3850N0020383.

Dentro da casa em obra, outro elemento foi encontrado. Ele confessou ter vindo de Saquarema para ficar na função de vapor na comunidade do UTA.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu à 118ºDP, onde a dupla foi autuada no Artigo 33 e 35 da lei 11.343/06, permanecendo presos. Um deles teve que ser encaminhado à UPA de Araruama, pois informou que estava com machucados na perna devido à queda de moto a alguns dias atrás.

As vítimas do assalto foram comunicadas para reconhecimento e recuperação dos itens.