Algumas das mensagens trocadas entre Rafael e a empresa quando o novo prazo foi anunciado - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 20/07/2022 17:30

Rafael Teixeira Saraiva, morador de Araruama, município da Região dos Lagos, decidiu comprar uma moto elétrica no ano passado e se sentiu atraído pelas possibilidades da EVS, modelo vendido pelo site da Voltz Motors e entregue sob a responsabilidade da Voltz Cabo Frio, que fica na Av. Henrique Terra. Porém, na época, não esperava ainda estar sem sua moto mais de um ano depois da aquisição. “A cada prazo expirado acrescentam mais três meses para a entrega, ou seja, 1 ano e 3 meses até agora”, diz ele.



E o prejuízo está sendo amargo: Rafael pagou R$ 21.103,31 pelo meio de transporte.

Recente no mercado e ainda desconhecida do grande público, a marca VOLTZ já chegou a ser citada como a “Tesla brasileira” por grandes sites de notícia, em comparação à empresa norte-americana de Elon Musk, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Mas parece que não é bem assim.Segundo relatos do denunciante e reclamações em sites como o “ Reclame Aqui ”, a VOLTZ, mesmo deixando centenas de clientes sem suas motos, continua vendendo normalmente, com promoção de eventos e firmando parcerias com grandes empresas como o iFood, por exemplo. Além disso, quem tenta expor o descontentamento com a companhia, e alertar possíveis clientes, na página do Instagram da marca, tem seus comentários apagados e bloqueados.

Pandemia e falta de peças fabricadas na China estão entre as justificativas da empresa

Com todas as delongas no prazo de entrega de sua moto, Rafael conta, ainda, que recebeu uma proposta, no dia 13 de maio deste ano, perguntando se ele teria interesse em trocar a cor de sua moto. A empresa alegava que, assim, ela chegaria mais rápido. Mas, não seria tão rápido assim, seriam mais 45 dias úteis de espera.Como já havia sido citado acima, o araruamense não foi o único lesado pela empresa. Clientes insatisfeitos criaram um site, disponível neste link, para que pudessem unir forças e fazer com que a VOLTZ assuma as consequências. Com diversos vídeos sobre o abuso ao direito do consumidor, alterações de prazo e ações judiciais, o site também é uma maneira de alertar futuros compradores da marca.entrou em contato com a VOLTZ MOTORS e a Voltz Cabo Frio para explicações. Uma consultora de vendas da loja cabo-friense, Karolayne, respondeu que:“Rafael adquiriu a moto pelo nosso site. Como somos uma franquia, quando o cliente compra pelo site a venda cai para nossa unidade. Em momento algum o Rafael esteve em nossa unidade em Cabo Frio. A compra foi realizada em 10/04/21 pelo site. Quando realiza a compra o prazo de entrega é de até 6 meses, pois não trabalhamos com pronta entrega. Devido a pandemia, que o mundo inteiro passou, nós não estávamos recebendo as peças das motos, pois essas motos são fabricadas na China.Sempre que o prazo muda o cliente é notificado por e-mail, e ele aceitou todas as mudanças de data.Nós damos duas opções para o cliente quando ele não aceita a mudança de datas. São elas:1º- Cancelar a compra com devolução de 100% do dinheiro.2º- Ter a opção de troca da cor da moto (algumas cores temos em estoque), possibilitando que a moto seja entregue mais rápido.Em nenhuma dessas opções o cliente aceitou. Pelo contrário, o cliente alega que somos estelionatários, sendo que oferecemos opções, mas ele não aceita.Sobre nossas redes sociais, Rafael tem total acesso aos comentários se ele for nosso seguidor. O perfil é bloqueado para comentários de pessoas que não nos seguem.Rafael publicou nosso nome nas redes sociais e as pessoas estão nos ameaçando sem ao mesmo saber o que está acontecendo”.Contudo, a empresa não informou quando a moto será entregue.