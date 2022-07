Política Costa do Sol

Pré-candidatura de Cláudio Castro (PL) ganha manifesto de apoio nesta sexta-feira (15)

Mais de 80 prefeitos, incluindo boa parte dos chefes do executivo da Costa do Sol, além de deputados, senador, vereadores e outras lideranças foram no encontro Rio Unido e mais forte

