3.600 pedras de crack, 650 pinos de cocaína e 400 buchas de maconha - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 17/07/2022 14:02

Uma mulher, apelidada como “Tia”, de 55 anos, foi presa, no início da tarde deste sábado (16), com grande quantidade de drogas em Araruama, no Condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’, na Região dos Lagos.



Conforme a ocorrência policial, após receberem a denúncia de que estaria acontecendo tráfico de drogas no local, os agentes prosseguiram até o condomínio, que fica no bairro Três Vendas.



Ao chegar, a guarnição identificou e deteve a acusava, que tinha em posse 3.600 pedras de crack, 650 pinos de cocaína e 400 buchas de maconha. Após arrecadarem o material ilícito, os agentes se dirigiram até a 118ª DP (Araruama), para as medidas cabíveis.

Veja o vídeo da apreensão abaixo: