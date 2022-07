Araruama tem locais pichados com sigla de facção criminosa e ‘fora milícia’

Política Costa do Sol

Pré-candidata do PSDB de Cabo Frio aposta na pauta feminina para conquistar votos

A pré-candidata a deputada federal Cristiane Fernandes (PSDB) foi a convidada da 16ª edição do podcast nesta quinta-feira (21), onde falou sobre o maior envolvimento das mulheres na política e que, caso seja eleita, fica até o final do mandato. "Eu não arrego, minha militância é com elas, para elas e por elas"

Publicado há 4 dias