A Rede de Pretas se organizou na Costa do Sol para garantir presença na marcha que aconteceu na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 01/08/2022 20:18

PRETAS DOS LAGOS



As Mulheres Negras da Região dos Lagos participaram neste domingo (31), da caravana organizada pela Rede das Pretas, que lotou a orla de Copacabana, no Rio. A VIII Marcha das Mulheres Negras teve participação de mulheres de várias instituições – Quilombolas, Mulheres de Matriz Africana, LGBTQIA+ e militantes do Movimento Negro.

O grupo se dividiu em três ônibus e uma van, que saíram de Saquarema, Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio (Tamoios), graças ao apoio de prefeituras e colaboração das próprias participantes, que fizeram um lanche coletivo super organizado. “Marchamos contra o machismo, o racismo e as desigualdades sociais. Marchamos pelo fim da violência e da discriminação. Marchamos por dignidade, oportunidades e pelo direito à vida”, disse uma das participantes.