Deputado discursando no primeiro dia de volta aos trabalhos na Alerj, na tarde desta terça-feira (2)Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/08/2022 14:38 | Atualizado 02/08/2022 14:44

O deputado estadual Dr. Serginho (PL) protocolou nesta terça-feira (2), um Projeto de Lei que visa suspender o aumento do pedágio na RJ-124 (Via Lagos) . O reajuste saiu nesta semana e faz com que a tarifa, para carros de passeio, chegue a R$28,80 em fins de semana e feriados, e R$17,30 durante a semana. O descumprimento poderá acarretar em rescisão ou revogação da concessão.“Esse já é o pedágio mais caro do Brasil, e é inadmissível um aumento como este, no momento em que estamos. O Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, o Brasil ainda sob o decreto de calamidade da Covid. Estamos todos fazendo a nossa parte pra recuperação da nossa economia depois desses 2 anos de pandemia. Aí vem a Via Lagos e quer aumentar o pedágio. Sob que justificativa? Vou trabalhar pra não permitir que isso aconteça, e, posteriormente, pra abaixar a tarifa.”, disse o deputado Dr. Serginho.Segundo o projeto, fica proibido o reajuste do preço da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais sob concessão, enquanto perdurar o decreto do estado de calamidade pública, ocasionado pela Covid-19.“Temos em nosso Estado os preços de tarifas de pedágio mais caros do país, o que inviabiliza o crescimento econômico, a geração de emprego e diversos outros fatores, desestimulando investimentos empresariais em todo o Estado. Mais precisamente na rodovia RJ-124, que utilizamos cotidianamente, temos o pedágio mais caro do Brasil, trata-se de um verdadeiro abuso. [...] A população anseia pela redução das tarifas há anos, mas, por motivos contratuais, nos vimos, por vezes, impedidos de legislar sobre a efetiva redução”, justificou o deputado, no projeto.De acordo com o PL, a pandemia acarretou em incalculáveis prejuízos financeiros e econômicos a toda a população, em especial nas cidades da Região dos Lagos e Costa do Sol, que vivem quase que exclusivamente do turismo.Além disso, em seu pronunciamento, Dr. Serginho também agradeceu ao Governador Cláudio Castro por atender sua solicitação e enviar massa asfáltica para ser utilizada em Cabo Frio, nos bairros Jacaré, Jardim Esperança, Jardim Peró, Parque El Dourado, Tangará e Tamoios (Ruas Sinagoga e Capivara).