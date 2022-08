Antes, os valores eram de R$ 14,70 e R$ 24,50, respectivamente - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 01/08/2022 14:37

O pedágio da Via Lagos, considerado um dos mais caros do Estado, fica ainda mais caro a partir desta segunda-feira (1º). Com o reajuste, motoristas que passarem pela RJ-124, que liga Rio Bonito a São Pedro Da Aldeia, passam a pagar R$ 17,30 na tarifa básica, praticada durante a semana, e R$ 28,80 na tarifa básica com adicional, praticada entre 12h de sexta-feira e 12h de segunda-feira, além de feriados. Antes, os valores eram de R$ 14,70 e R$ 24,50, respectivamente.



De acordo com a agência reguladora, o reajuste de 17,69% para a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) praticada e de 17,55% para a Tarifa Básica de Pedágio com Adicional (TBA) praticada, é referente à variação de uma cesta composta por índices do Custo Nacional da Construção Civil e de Obras Públicas, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período compreendido entre agosto de 2021 e agosto de 2022 – sendo os índices dos três últimos meses projetados.

