Ericris Barreto, de 26 anos, conta que, após a agressão verbal, se sentiu 'mal e imundo, mesmo sem ser' - Letycia Rocha (RC24h)

Ericris Barreto, de 26 anos, conta que, após a agressão verbal, se sentiu 'mal e imundo, mesmo sem ser'Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/08/2022 12:33

Um auxiliar de serviços gerais de um condomínio localizado no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi vítima de um crime de Injúria Racial cometido por um ex-policial civil – que foi expulso da corporação – na última quinta-feira (28). Vitor H.U.M., de 69 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele era considerado foragido da Justiça pelo crime de concussão e estava com um simulacro de arma de fogo.

À reportagem, Ericris Barreto Ferreira, de 26 anos, conta que o acusado já é conhecido por ser “um senhor muito problemático”. Essa não foi a primeira vez que Vitor agrediu verbalmente um funcionário do condomínio. “Não fui o primeiro zelador que ele xinga. Meu patrão já perdeu outros três funcionários por causa dele”, conta a vítima.

Tudo começou quando Ericris estava cuidando do local de trabalho e regou as plantas do idoso. “A plantação dele é particular e fica na vaga de garagem, não são do condomínio, mas reguei ainda assim”, conta o rapaz.

Logo em seguida, ele percebeu a chegada de Vitor, que demonstrava certa irritação e Ericris comentou com o patrão que ele estava estranho. “Falei com ele que achava que ele iria arrumar confusão. Dito e feito. Por volta das 16h30, eu estava tomando um café e ele chegou gritando comigo, com meu patrão do lado: ‘esse c*zão não molhou minhas plantas por quê?’. E eu pedi calma a ele e disse que tinha molhado sim”.

O rapaz afirma que pediu ao patrão para que puxasse as imagens na câmera e, nesse momento, o ex-policial “jogou as bolsas no chão e começou a gritar, chamando para uma agressão”. Ericris disse, ainda, que ficou assustado com a situação e jamais agrediria o acusado.

“Quando ele percebeu que não conseguiria fazer eu brigar com ele, ele começou a repetir que eu era preto sujo, que ia arrastar a minha cara no chão”, relembra Ericris. “Foi pior que um soco no rosto. Eu via injúria racial na TV e não achava que era pra tanto, mas quando foi comigo me senti tão mal e imundo, mesmo sem ser”, lamenta.

A polícia foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª DP.

Na distrital foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra Vitor, pelo crime de concussão, que é quando um servidor público exige alguma coisa em razão do cargo que ocupa; por exemplo, um policial que exige dinheiro para não lavrar um flagrante.

O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.