Publicado 29/07/2022 13:27

Um homem considerado foragido da Justiça, foi preso na noite desta quinta-feira (28) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, pela Polícia Militar.

Segundo informações, a PM foi acionada no condomínio Chico Estevão, na Rua Irmã Josefina da Veiga, para verificar uma ocorrência de ameaça. No local, o criminoso, identificado como V.H.U.M., de 69 anos, estava com um simulacro de arma de fogo e xingava um outro homem, de 26, com palavras de baixo calão.

Ele foi detido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o acusado – que já sofreu uma expulsão da Polícia Civil – pelo crime de concussão, que é quando um servidor público exige alguma coisa em razão do cargo que ocupa; por exemplo, um policial que exige dinheiro para não lavrar um flagrante. O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.