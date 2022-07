Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso. - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 28/07/2022 13:37

A Polícia Militar prendeu, no final da manhã desta quarta-feira (27), um homem furtando fios elétricos no bairro Algodoal, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os agentes realizavam um patrulhamento pela Praia do Forte quando foram solicitados para verificar o furto. Em diligência na Rua Alberto Gabbay, os militares flagraram o acusado com aproximadamente 8 kg do produto.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.