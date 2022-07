Os três acusados foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/07/2022 14:04

A Polícia Militar prendeu, nesta terça (26) e quarta-feira (27), três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Conforme as ocorrências, na tarde de terça, o acusado, identificado como A.O.S., foi capturado na Travessa Flexeira com 80 cápsulas de cocaína, duas buchas de maconha, uma munição calibre 9mm, um rádio transmissor, um kit camuflado, dois cadernos de anotações do tráfico e 300 pinos de eppendorf vazios após uma denúncia.



Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Armação dos Búzios (127ª DP), autuado e preso.

Os três acusados foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos Letycia Rocha (RC24h)



Os acusados foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos. Já no início da manhã desta quarta (27), os agentes prenderam G.S.O. e G.F.S. na Rua do Servidor, após informações de que criminosos estariam reunidos na localidade com armas de fogo.A dupla foi capturada com uma pistola calibre 9mm com dois carregadores e 21 munições, além de um rádio transmissor, um kit camuflado, dez cápsulas de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 16 em espécie.Os acusados foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos.