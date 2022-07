A mãe do acusado afirma que ele nunca cometeu nenhum crime e, na verdade, é vítima do sistema judiciário - Sabrina Sá (RC24h)

A mãe do acusado afirma que ele nunca cometeu nenhum crime e, na verdade, é vítima do sistema judiciárioSabrina Sá (RC24h)

Publicado 26/07/2022 19:54

A família do homem que foi preso na segunda-feira passada (18), sob a acusação de ter envolvimento na morte de dois vigilantes do estado do Espírito Santo, no ano de 2019, em Cabo Frio, na Região dos Lagos esteve na frente do Fórum da cidade, na tarde desta terça-feira (26), pedindo por justiça.



Pablo Gerimias foi condenado a 54 anos e dez meses de prisão, ele foi capturado pela Polícia Civil no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.



A mãe do acusado afirma que ele nunca cometeu nenhum crime e, na verdade, é vítima do sistema judiciário. O recurso de apelação aponta diversos fatos que tornam a condenação inconclusiva. Um deles, foi o reconhecimento do jovem, que foi feito apenas por uma foto do Detran, nunca pessoalmente.



“A vítima sobrevivente não reconhece o apelante plenamente e ao analisar detidamente os autos se verifica que, em determinados momentos, ‘reconhece’ alguém e após não ratifica esse conhecimento. Esse ‘reconhecimento’ não pode ser considerado prova eficaz, não foi produzido de acordo com o nosso ordenamento jurídico’”, diz um trecho da apelação.



Outro erro apontado pela defesa de Pablo, mostra que um dos réus, que também teria sido “reconhecido” pela vítima sobrevivente, estava preso desde o dia 21/07/2019, quase uma semana antes do crime.



Ainda segundo relatos da família e uma declaração autenticada por um gerente de setor comissionado da Comsercaf, Pablo trabalhava enquanto o crime aconteceu.



De acordo com a Polícia Civil, contra ele também havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e latrocínio consumado, expedidos pela Comarca cabo-friense.



Contudo, a mãe afirma que ele nunca foi preso. Tais crimes, entraram na ficha criminal de Pablo por terem ligação com a morte dos vigilantes, o que aumentou ainda mais a pena.



“Meu filho nunca foi bandido nem traficante”, diz a mãe do condenado. E completa dizendo que o homem ‘nunca matou uma mosca’.



A redação entrou em contato com a Polícia Civil para entender as circunstâncias da investigação e aguarda retorno.