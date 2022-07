Técnico de celular é preso após realizar transações em aparelho de cliente em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/07/2022 15:01

Um homem, identificado como R.R.R., foi preso por furto qualificado na noite desta segunda-feira (25), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após realizar transações bancárias em um aparelho celular que não lhe pertencia.

Segundo informações, o acusado, que é técnico de manutenção de celulares, trabalha em uma loja na Rua Vinte e Cinco de Dezembro e se aproveitou do aparelho de um cliente que estava para conserto no estabelecimento. Ele realizou diversas transferências via PIX, que somam mais de R$ 1.800.

O crime foi percebido pelo dono do aparelho horas depois, já quando estava em casa. Ele recebeu mensagens informando sobre as operações, conferiu as iniciais da conta de destino do dinheiro e suspeitou do ocorrido. Ao retornar até a loja, o funcionário confessou a ação.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os evolvidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o acusado foi autuado e permaneceu preso.